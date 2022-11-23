Дана Борисова заявила о пропаже бывшего мужа

Телеведущая Дана Борисова заявила о пропаже собственного мужа. Это случилось после того, как она в суде добилась удовлетворения своего иска об алиментах. Ведущая одна воспитывает пятнадцатилетнюю дочь Полину.

Фото: Не принято обсуждать/YouTube Не принято обсуждать/YouTube

Как пишет KP.RU, отец ребенка Максим Аксенов с семьей практически не общается, финансовую поддержку не оказывает. Борисова денег так и не получила, супруг не выходит на связь. Он должен выплачивать знаменитости по 70 тыс. руб. ежемесячно.