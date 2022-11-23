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2 часа назад

Дана Борисова заявила о пропаже бывшего мужа

Газета.Ru

Телеведущая Дана Борисова заявила о пропаже собственного мужа. Это случилось после того, как она в суде добилась удовлетворения своего иска об алиментах. Ведущая одна воспитывает пятнадцатилетнюю дочь Полину.

Дана Борисова заявила о пропаже бывшего мужа
Фото: Не принято обсуждать/YouTubeНе принято обсуждать/YouTube

Как пишет KP.RU, отец ребенка Максим Аксенов с семьей практически не общается, финансовую поддержку не оказывает. Борисова денег так и не получила, супруг не выходит на связь. Он должен выплачивать знаменитости по 70 тыс. руб. ежемесячно.

Телеведущая Дана Борисова на шоу "Поясни за" пошутила, что ее бывший муж Максим Аксенов инсценировал собственную смерть, чтобы не платить алименты на дочь Полину после проигрыша в суде.

Шоу-бизнес,Максим Аксенов,Дана Борисова,
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