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47 минут назад

Бородина нашла объяснение женской «незаметности» для мужчин

Мослента

Объяснение женской «незаметности» для мужчин нашла на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), телеведущая Ксения Бородина.

Бородина нашла объяснение женской «незаметности» для мужчин
Фото:  Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Одна из подписчиц поинтересовалась у знаменитости, почему мужчины не подходят знакомиться первыми.

«Потому что в голове есть установка, что вы не готовы к отношениям. Либо вы сидите с таким лицом, что не подойти», — написала Бородина.

По словам артистки, сейчас мужчины «не готовы на подвиги», они сами ждут от женщин активности.

Телеведущая отметила, что подписчице стоит научиться флиртовать и очаровывать взглядом.

Ранее экс-солистка t.A.t.u рассказала о сложностях в отношениях с миллиардером.

Шоу-бизнес,Ксения Бородина,
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