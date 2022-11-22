Дана Борисова сообщила о пропаже экс-супруга

Телеведущая Дана Борисова рассказала в интервью «Московскому комсомольцу», что ей удалось одержать победу в суде по иску об алиментах. Вместе с тем, деньги она не получила, так как бывший супруг не выходит на связь.

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Отмечается, что Борисова в одиночку воспитывает 15-летнюю дочь Полину. Отец ребенка Максим Аксенов с семьей практически не общается, финансовую поддержку не оказывает.

Телеведущая пояснила, что долго терпела такую позицию супруга, но в итоге решила обратиться в суд. Юристы разобрались в обстоятельствах дела и вынесли решение в ее пользу. По нему бывший муж должен был выплачивать жене 70 тыс. рублей ежемесячно.

Борисова уточнила, что деньги до сих пор не получила. По ее словам, после итогового заседания суда Аксенов перестал выходить на связь.