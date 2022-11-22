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43 минуты назад

Дана Борисова сообщила о пропаже экс-супруга

Илья Родин

Телеведущая Дана Борисова рассказала в интервью «Московскому комсомольцу», что ей удалось одержать победу в суде по иску об алиментах. Вместе с тем, деньги она не получила, так как бывший супруг не выходит на связь.

Дана Борисова сообщила о пропаже экс-супруга
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что Борисова в одиночку воспитывает 15-летнюю дочь Полину. Отец ребенка Максим Аксенов с семьей практически не общается, финансовую поддержку не оказывает.

Телеведущая пояснила, что долго терпела такую позицию супруга, но в итоге решила обратиться в суд. Юристы разобрались в обстоятельствах дела и вынесли решение в ее пользу. По нему бывший муж должен был выплачивать жене 70 тыс. рублей ежемесячно.

Борисова уточнила, что деньги до сих пор не получила. По ее словам, после итогового заседания суда Аксенов перестал выходить на связь.

По ее мнению, бывший супруг мог инсценировать свою гибель или тяжелое заболевание. Она добавила, что будет внимательно следить за тем, что «начнет происходить в этой истории».

Шоу-бизнес,Максим Аксенов,Дана Борисова,
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