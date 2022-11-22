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1 час назад

На «Евровидении-2023» изменят правила голосования

Илья Родин

На конкурсе «Евровидение-2023» будут изменены правила голосования. Об этом сообщается на официальном сайте шоу.

На «Евровидении-2023» изменят правила голосования
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что на конкурсе 2022 года были выявлены беспрецедентные нарушения. Для того, чтобы ситуация не повторилась, была создана группа из членов Европейского вещательного союза.

Рабочая группа рассмотрела разнообразные способы защиты честного голосования и направила свои рекомендации организаторам конкурса. На их основе был создан новый механизм голосования.

Согласно новым правилам, судьбу участников в полуфинале смогут решать жители любого государства с помощью платного онлайн-голосования. На финальном этапе в голосовании смогут также принять участие члены жюри.

Напомним, что в 2023 году музыкальный конкурс состоится в Ливерпуле (Великобритания).

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