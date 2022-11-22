Волочкова возмутилась критике Садальского

Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала резкие слова Станислава Садальского в адрес живущих за границей внуков Татьяны Васильевой. Своими мнением артистка поделилась в беседе с «Пятым каналом».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Волочкова отметила, что не знает подробностей конфликта, но против «любого грубейшего осуждения друг друга в такое сложное время». Балерина считает, что сейчас стоит быть ближе друг к другу и помогать.