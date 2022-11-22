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1 час назад

Волочкова возмутилась критике Садальского в адрес живущих за границей внуков Васильевой

Газета.Ru

Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала резкие слова Станислава Садальского в адрес живущих за границей внуков Татьяны Васильевой. Своими мнением артистка поделилась в беседе с «Пятым каналом».

Волочкова возмутилась критике Садальского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Волочкова отметила, что не знает подробностей конфликта, но против «любого грубейшего осуждения друг друга в такое сложное время». Балерина считает, что сейчас стоит быть ближе друг к другу и помогать.

Волочкова отметила, что Садальский «достаточно резкий человек на язык». По ее словам, актер тоже не раз критиковал, но балерина не обижается на него.

Шоу-бизнес,Татьяна Васильева,Анастасия Волочкова,
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