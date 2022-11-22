Муж Нетребко публично отрекся от дружбы с Басковым

Вокалист Юсиф Эйвазов, муж оперной певицы Анны Нетребко, публично отрекся от дружбы с российским исполнителем Николаем Басковым. Как сообщает Telegram-канал «Неопра, блин!», музыкант опубликовал в соцсетях снимок, на котором замаскировал бывшего друга на общей фотографии.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Первоначально снимок в соцсетях опубликовал фотограф Владимир Широков — общий кадр с Филиппом Кирокоровым, Андреем Малаховым, Басковым, Нетребко и Эйвазовым был сделан еще в 2014 году.