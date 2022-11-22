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1 час назад

Муж Нетребко публично отрекся от дружбы с Басковым

Никита Бородкин

Вокалист Юсиф Эйвазов, муж оперной певицы Анны Нетребко, публично отрекся от дружбы с российским исполнителем Николаем Басковым. Как сообщает Telegram-канал «Неопра, блин!», музыкант опубликовал в соцсетях снимок, на котором замаскировал бывшего друга на общей фотографии.

Муж Нетребко публично отрекся от дружбы с Басковым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Первоначально снимок в соцсетях опубликовал фотограф Владимир Широков — общий кадр с Филиппом Кирокоровым, Андреем Малаховым, Басковым, Нетребко и Эйвазовым был сделан еще в 2014 году.

Стала известна возможная причина госпитализации Баскова

Через некоторое время певец выложил снимок у себя в соцсетях, закрыв Баскова стикером. Пользователи Сети решили, что Эйвазов решил сделать это из-за разницы в политических взглядах — Басков публично поддержал спецоперацию России на Украине, а муж Нетребко, наоборот, выступил против действий Москвы.

Шоу-бизнес,Юсиф Эйвазов,Владимир Широков,Анна Нетребко,Андрей Малахов,Николай Басков,
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