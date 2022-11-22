Водонаева заявила о потере уважения к Собчак

Блогер Алена Водонаева осудила Ксению Собчак после скандала с громким делом «Ростеха». Экс-участница «Дома-2» считает, что ведущая предала своих друзей. Об этом пишет «Газета.ру».

Во время стрима со своим сыном Богданом, Водонаева поделилась своим мнением о деле «Ростеха», в котором в вымогательстве обвиняются коммерческий директор Собчак Кирилл Суханов, журналист Тамерлан Бигеев и экс-главред журнала «Татлер» Ариан Романовский.

На вопрос сына, уважает ли она Собчак, Водонаева ответила, что «раньше уважала, теперь уже нет». Богдан предположил, что мнение матери изменилось после «ситуации с Тамиком» (Тамерланом Бигеевым - прим. ред.).