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1 час назад

Водонаева заявила о потере уважения к Собчак

Елена Прошина

Блогер Алена Водонаева осудила Ксению Собчак после скандала с громким делом «Ростеха». Экс-участница «Дома-2» считает, что ведущая предала своих друзей. Об этом пишет «Газета.ру».

Водонаева заявила о потере уважения к Собчак
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Во время стрима со своим сыном Богданом, Водонаева поделилась своим мнением о деле «Ростеха», в котором в вымогательстве обвиняются коммерческий директор Собчак Кирилл Суханов, журналист Тамерлан Бигеев и экс-главред журнала «Татлер» Ариан Романовский.

На вопрос сына, уважает ли она Собчак, Водонаева ответила, что «раньше уважала, теперь уже нет». Богдан предположил, что мнение матери изменилось после «ситуации с Тамиком» (Тамерланом Бигеевым - прим. ред.).

Напомним, Суханов, Бигеев и Романовский обвиняются в вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. По версии следствия, они вымогали деньги за удаление поста из Телеграм-канала. Ранее Мосгорсуд оставил фигурантов дела в СИЗО. Суханов частично признал вину и выразил готовность сотрудничать со следствием, за него были готовы внести залог в размере 10 млн рублей. Романовский вину не признал, но заявил, что не планирует скрываться от следствия.

Шоу-бизнес,Ариан Романовский,Кирилл Суханов,Сергей Чемезов,Алена Водонаева,Ксения Собчак,Мосгорсуд,Ростех,
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