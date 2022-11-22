Шоу «Женский клуб» с Бородиной приостановили из-за жалоб поклонников

Программа «Женский клуб» на ТНТ временно приостановлена, рассказала одна из ведущих шоу Ксения Бородина. Об этом пишет «Газета.ру».
По словам телеведущей, в редакцию телеканала начали поступать сообщения от поклонников — зрители жаловались на неудобное время выпуска шоу в эфир. Программа выходила с понедельника по четверг в 14.00.
«Девочки и мальчики, все будет. Просто мы ищем оптимальное время для вас. Вы стали негодовать, что время вас не устраивает, вот и меняем. А съемки «Женского клуба» продолжаются прямо сейчас. Наберитесь терпения. Буквально вчера меня предупредили о том, что будет приниматься решение, в какое именно время будет выходить программа», - написала звезда.
Теперь, по словам Бородиной, руководство телеканала решает вопрос и пытается найти «оптимальное время» для показа. После этого «Женский клуб» снова вернется в эфир.
Ранее Ксения Бородина назвала проект «Наследники и Самозванцы» «изнанкой» шоу-бизнеса. По ее мнению, участники передачи «не могут разделить шоу и игру», что выглядит «необычно».