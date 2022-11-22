Шоу «Женский клуб» с Бородиной приостановили из-за жалоб поклонников

«Девочки и мальчики, все будет. Просто мы ищем оптимальное время для вас. Вы стали негодовать, что время вас не устраивает, вот и меняем. А съемки «Женского клуба» продолжаются прямо сейчас. Наберитесь терпения. Буквально вчера меня предупредили о том, что будет приниматься решение, в какое именно время будет выходить программа», - написала звезда.