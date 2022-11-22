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2 часа назад

Директор МХАТ Кехман назвал приглашение Бузовой "грандиозной ошибкой Боякова"

Газета.Ruиещё 1

Генеральный директор МХАТа им. Горького Владимир Кехман раскритиковал в беседе с aif.ru участие артистки Ольги Бузовой в спектакле «Чудесный грузин».

Директор МХАТ назвал приглашение Бузовой "грандиозной ошибкой Боякова"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кехман заявил, что приглашение Бузовой в театр стало «грандиозной ошибкой» экс-худрука МХАТа Эдуарда Боякова.

«Во МХАТе Горького Бузова на сцене играла певичку в бессмысленном спектакле про Сталина. Кому нужен этот спектакль, зачем это ставить? Ради хайпа? Но ведь есть определенные сакральные вещи, которые нарушать нельзя. Я могу выпустить, условно, тигра в Михайловском театре, но не Бузову», — заявил генеральный директор театра.

Кехман отметил, что сам лично не был знаком с Бузовой, однако повстречал ее недавно в VIP-зале аэропорта Шереметьево. Он назвал артистку «симпатичной девушкой».

Шоу-бизнес,Эдуард Бояков,Владимир Кехман,Аэропорт Шереметьево,
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