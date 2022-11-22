Директор МХАТ назвал приглашение Бузовой "грандиозной ошибкой Боякова"

«Во МХАТе Горького Бузова на сцене играла певичку в бессмысленном спектакле про Сталина. Кому нужен этот спектакль, зачем это ставить? Ради хайпа? Но ведь есть определенные сакральные вещи, которые нарушать нельзя. Я могу выпустить, условно, тигра в Михайловском театре, но не Бузову», — заявил генеральный директор театра.