Моргенштерн ответил Бузовой на оскорбление

Российский исполнитель Моргенштерн* (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) заявил о двуличии певицы и телеведущей Ольги Бузовой, которая ранее обвинила его в предательстве Родины, сообщает Lenta.ru.

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По словам рэпера, он удивлен резким высказыванием артистки, так как еще недавно они поддерживали близкое общение.

«Так мы ж недавно в аэропорту виделись, обнимались… Как я за пару месяцев предателем-то стал?», — задался вопросом исполнитель.

Ранее Бузова сообщила, что больше не хочет слушать композиции рэпера, который сбежал из страны.

«Моргенштерна я больше не слушаю. Я не слушаю тех, кто предал Родину», — сообщила исполнительница.

Ранее Моргенштерн заявлял, что не может вернуться в РФ из-за журналистки и телеведущей Ксении Собчак. Артист покинул страну в конце 2021 года. Сейчас он живет в Дубае.