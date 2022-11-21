Звезда Comedy Woman рассказала о многомиллионных кредитах

«Просто мне хочется, чтобы у меня все было сразу, здесь и сейчас. Не хочу сначала покупать телевизор, а потом тумбочку под него. Мне нужно, чтобы тумбочка была с телевизором, а я сидела на диване и пила вкусный чай из красивого чайника и красивых кружек», — объяснила артистка.