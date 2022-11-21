Бузова назвала Моргенштерна "предателем Родины"

Певица Ольга Бузова назвала покинувшего Россию рэпера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) «предателем Родины» и заявила, что больше не слушает его треки, передает Telegram-канал SHOT.
«Моргенштерна я больше не слушаю. Я не слушаю тех, кто предал Родину», — высказалась Бузова.
Ранее Ольга Бузова выступила на сатирическом шоу «Однажды в России». Она вместе с комиком Азаматом Мусагалиевым спела о бойфренде, который эмигрировал из России в Грузию.
«Но в сложной ситуации ты выбрал релокацию. Ах вот, зачем ты бегал по утрам. Стал жертвой информации и под давлением санкций. Сбежал туда, где есть Макдак, Икеа и Пэй пал», — спела Бузова.