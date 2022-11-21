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34 минуты назад

Лера Кудрявцева пожаловалась на проблемы со зрением из-за коронавируса

Газета.Ru

Телеведущая Лера Кудрявцева на программе «Суперстар» призналась, что из-за коронавируса у нее ухудшилось зрение.

Лера Кудрявцева рассказала о последствиях коронавируса
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«У меня не очень хорошее зрение. Минус полтора из-за ковида. И вы на сцене для меня, как 20-летняя девочка», — обратилась Кудрявцева к певице Ольге Зарубиной.

В ответ на это ведущая телешоу Лолита пошутила, что прекрасно видит Зарубину и подтвердила, что певица — «20-летняя девочка», сделав комплимент внешности звезды. Кудрявцева похвалила исполнительницу за выступление и добавила, что из-за проблем с позвоночником не смогла бы встать на мостик, как это сделала Зарубина.

«Я абсолютно согласна со всеми — и выглядит Ольга, и голос молодой, и вот здесь вот она и на руках лежала. Даже я со своим позвоночником не знаю, смогла бы лечь вот так», — подчеркнула телеведущая.

Шоу-бизнес,Лера Кудрявцева,
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