Лера Кудрявцева рассказала о последствиях коронавируса

Телеведущая Лера Кудрявцева на программе «Суперстар» призналась, что из-за коронавируса у нее ухудшилось зрение.
«У меня не очень хорошее зрение. Минус полтора из-за ковида. И вы на сцене для меня, как 20-летняя девочка», — обратилась Кудрявцева к певице Ольге Зарубиной.
В ответ на это ведущая телешоу Лолита пошутила, что прекрасно видит Зарубину и подтвердила, что певица — «20-летняя девочка», сделав комплимент внешности звезды. Кудрявцева похвалила исполнительницу за выступление и добавила, что из-за проблем с позвоночником не смогла бы встать на мостик, как это сделала Зарубина.
«Я абсолютно согласна со всеми — и выглядит Ольга, и голос молодой, и вот здесь вот она и на руках лежала. Даже я со своим позвоночником не знаю, смогла бы лечь вот так», — подчеркнула телеведущая.