Собчак уволила Суханова с поста коммерческого директора "Oсторожно Media"

Журналистка Ксения Собчак уволила Кирилла Суханова с поста коммерческого директора компании «Oсторожно Media». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в окружении Собчак.

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26 октября Тверской суд Москвы поместил Кирилла Суханова и бывшего главреда Tatler Ариана Романовского под арест до 24 декабря. Их подозревают в вымогательстве 11 млн руб. у главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

По словам собеседника агентства, Собчак уволила Суханова 2 ноября.

Известно также, что молодого человека сняли с поста гендира фирмы «КС 2», занимающейся оказанием рекламных услуг.

Комментируя арест Суханова, Собчак ранее заявляла, что ему «пытаются приписать вымогательство».

«Не верю в это вообще и надеюсь, что сейчас во всем быстро разберутся и убедятся, что все это какая-то чушь», — написала журналистка в своем Telegram-канале.

Позднее стало известно, что сама Собчак не является фигурантом уголовного дела о вымогательстве.