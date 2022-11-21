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1 час назад

Певица МакSим заявила, что ей продолжает писать бывший парень

Газета.Ru

Певица МакSим сообщила в социальных сетях, что ей начал снова писать бывший возлюбленный.

МакSим заявила, что ей продолжает писать бывший парень
Фото: ТАССТАСС

Артистка обратилась к новой девушке бывшего парня с просьбой «спать с ним качественнее». «А то он мне опять пишет», — заявила МакSим.

Певица была замужем за звукорежиссером Алексеем Луговцовым. 8 марта 2009 года у пары появилась на свет дочь Александра. В 2011-м супруги развелись.

В 2014-м МакSим завела роман с бизнесменом Антоном Петровым. В том же году музыкантка родила дочь Марию от предпринимателя. Вскоре после рождения ребенка пара рассталась.

Шоу-бизнес,Антон Петров,
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