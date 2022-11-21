Садальский раскритиковал Васильеву за живущих в Германии внуков

Актера Станислава Садальского возмутили слова его коллеги Татьяны Васильевой, пожаловавшей на тяжелую жизнь внуков в Германии. Об этом он написал в своем Тelegram-канале.

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Садальский поделился возмущением в адрес Васильевой. По словам актера, ему «противно» смотреть на подобных актеров, которые «почему-то своих детей и внуков отправляют жить за границу».

«Вот и актриса Татьяна Васильева плачется о внуках, которые живут в Германии почти в нечеловеческих условиях. Спят в Германии на шконках, живут в нищете, хуже, чем в России — но мужественно терпят. Вот каких волевых людей воспитала Россия — понимать надо», — написал артист.

В свою очередь, сама Васильева заявила, что не собирается обращать внимание на выпады коллеги.

«Я не слежу за его высказываниями. Я этого человека давно не видела. Надеюсь, что больше никогда не увижу. Поэтому флаг ему в руки», — заявила актриса.