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32 минуты назад

Садальский раскритиковал Васильеву за живущих в Германии внуков

Елена Прошина

Актера Станислава Садальского возмутили слова его коллеги Татьяны Васильевой, пожаловавшей на тяжелую жизнь внуков в Германии. Об этом он написал в своем Тelegram-канале.

Садальский раскритиковал Васильеву за живущих в Германии внуков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Садальский поделился возмущением в адрес Васильевой. По словам актера, ему «противно» смотреть на подобных актеров, которые «почему-то своих детей и внуков отправляют жить за границу».

«Вот и актриса Татьяна Васильева плачется о внуках, которые живут в Германии почти в нечеловеческих условиях. Спят в Германии на шконках, живут в нищете, хуже, чем в России — но мужественно терпят. Вот каких волевых людей воспитала Россия — понимать надо», — написал артист.

В свою очередь, сама Васильева заявила, что не собирается обращать внимание на выпады коллеги.

«Я не слежу за его высказываниями. Я этого человека давно не видела. Надеюсь, что больше никогда не увижу. Поэтому флаг ему в руки», — заявила актриса.

Ранее Татьяна Васильева рассказала в шоу «Звезды сошлись», что продолжает пытаться забрать внуков у бывшей невестки. По ее словам, ей скоро удастся вернуть мальчиков на родину.

Шоу-бизнес,Татьяна Васильева,
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