Певица Жасмин рассказала о своей новой диете в беседе с aif.ru.

По словам Жасмин, теперь она придерживается интервального голодания. Артистка ест в течение 5 часов в сутки, остальные 19 – ничего не потребляет.

Также артистка поделилась подробностями своего рациона. Она пояснила, что не ест свинину из-за традиций своего народа. Музыкантка — иудейка. В рационе Жасмин отсутствует баранина и утка, так как это слишком жирное и тяжелое мясо.