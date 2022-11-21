Певица Жасмин рассказала о своей новой диете в беседе с aif.ru.
По словам Жасмин, теперь она придерживается интервального голодания. Артистка ест в течение 5 часов в сутки, остальные 19 – ничего не потребляет.
Также артистка поделилась подробностями своего рациона. Она пояснила, что не ест свинину из-за традиций своего народа. Музыкантка — иудейка. В рационе Жасмин отсутствует баранина и утка, так как это слишком жирное и тяжелое мясо.
«Несколько лет назад перестала употреблять продукты из коровьего и козьего молока и вскоре почувствовала себя энергичнее. Кофе пью только с кокосовым, соевым или миндальным молоком», — поделилась Жасмин.
Артистка отметила, что приучает ко здоровому образу жизни своих детей.