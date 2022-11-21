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1 час назад

Певица Жасмин рассказала о своей новой диете

Газета.Ru

Певица Жасмин рассказала о своей новой диете в беседе с aif.ru.

Певица Жасмин рассказала о своей новой диете
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Жасмин, теперь она придерживается интервального голодания. Артистка ест в течение 5 часов в сутки, остальные 19 – ничего не потребляет.

Также артистка поделилась подробностями своего рациона. Она пояснила, что не ест свинину из-за традиций своего народа. Музыкантка — иудейка. В рационе Жасмин отсутствует баранина и утка, так как это слишком жирное и тяжелое мясо.

«Несколько лет назад перестала употреблять продукты из коровьего и козьего молока и вскоре почувствовала себя энергичнее. Кофе пью только с кокосовым, соевым или миндальным молоком», — поделилась Жасмин.

Артистка отметила, что приучает ко здоровому образу жизни своих детей.

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