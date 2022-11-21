Стало известно о возвращении Гудкова в Россию

Юморист Александр Гудков вернулся в Россию. Как сообщает «Газета.Ru», его заметили на видеоролике в соцсетях у коллеги Екатерины Варнавы.

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Напомним, что об отъезде Гудкова в сентябре рассказала журналистка Алена Жигалова — юморист якобы уехал в Турцию. По ее словам, причиной могло стать возможное возбуждение уголовного дела из-за скандальной пародии на клип SHAMAN «Я русский».

СМИ сообщали, что команда команда экспертов Гражданского комитета России увидела в ролике Гудкова «попытку унижения чести и достоинства по национальному признаку в адрес русских патриотов» и обратилась в правоохранительные органы.