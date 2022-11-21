В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-3° в 
USD 60.37EUR 62.45
Войти в почту
2 часа назад

Стало известно о возвращении Гудкова в Россию

Никита Бородкин

Юморист Александр Гудков вернулся в Россию. Как сообщает «Газета.Ru», его заметили на видеоролике в соцсетях у коллеги Екатерины Варнавы.

Стало известно о возвращении Гудкова в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что об отъезде Гудкова в сентябре рассказала журналистка Алена Жигалова — юморист якобы уехал в Турцию. По ее словам, причиной могло стать возможное возбуждение уголовного дела из-за скандальной пародии на клип SHAMAN «Я русский».

Гудков отреагировал на скандал из-за его пародии «Я узкий»

СМИ сообщали, что команда команда экспертов Гражданского комитета России увидела в ролике Гудкова «попытку унижения чести и достоинства по национальному признаку в адрес русских патриотов» и обратилась в правоохранительные органы.

В конце сентября Гудкова заметили на улице в Узбекистане, где он прогуливался по улицам Ташкента.

Шоу-бизнес,Александр Гудков,Екатерина Варнава,
18
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители