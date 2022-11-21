Малахов вступился за обвиненного в вымогательстве помощника Собчак

Телеведущий Андрей Малахов в своем письме поддержал помощника Ксении Собчак Кирилла Суханова , которого задержали по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова , пишет kp.ru.

Слушание по апелляции на арест прошло 21 ноября, сторона защиты попросила отпустить обвиняемого из следственного изолятора под залог. Малахов в свою очередь в своем письме попросил суд изменить Суханову меру пресечения, отменив двухмесячный арест. При этом сам задержанный на суде не появился, он присутствовал на заседании по видеосвязи из СИЗО.