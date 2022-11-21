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12 минут назад

Андрей Малахов вступился за обвиненного в вымогательстве помощника Собчак

Газета.Ruиещё 7

Телеведущий Андрей Малахов в своем письме поддержал помощника Ксении Собчак Кирилла Суханова, которого задержали по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова, пишет kp.ru.

Малахов вступился за обвиненного в вымогательстве помощника Собчак
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Слушание по апелляции на арест прошло 21 ноября, сторона защиты попросила отпустить обвиняемого из следственного изолятора под залог. Малахов в свою очередь в своем письме попросил суд изменить Суханову меру пресечения, отменив двухмесячный арест. При этом сам задержанный на суде не появился, он присутствовал на заседании по видеосвязи из СИЗО.

26 октября Тверской суд Москвы поместил Кирилла Суханова и бывшего главреда Tatler Ариана Романовского под арест до 24 декабря. Их подозревают в вымогательстве 11 млн руб. у главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

Комментируя арест Суханова, Собчак заявила, что мужчине «пытаются приписать вымогательство».

«Не верю в это вообще, и надеюсь, что сейчас во всем быстро разберутся и убедятся, что все это какая-то чушь», — написала журналистка в своем Telegram-канале.

Позднее стало известно, что сама Собчак не является фигурантом уголовного дела о вымогательстве.

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