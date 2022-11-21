Лера Кудрявцева стала жертвой мошенников

Жертвой мошенников стала телеведущая и актриса Лера Кудрявцева. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

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Звезда рассказала, что лишилась 180 тысяч в неуточненной валюте. «Я лох года! Прошу выдать мне медаль. Развели. Это вам уже не Сбербанк», — написала Кудрявцева. Подробности произошедшего знаменитость раскрывать не стала.