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2 часа назад

Рената Литвинова показала лицо без макияжа

Lenta.ru

Советская и российская актриса театра и кино, кинорежиссер, сценарист Рената Литвинова показала лицо без макияжа. Соответствующий снимок появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Рената Литвинова показала лицо без макияжа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

55-летняя знаменитость разместила в сторис новое фото, на котором она запечатлена в черной майке и куртке. При этом звезда продемонстрировала свою естественную внешность. На фото видно, что на лице Литвиновой отсутствует косметика, а волосы она собрала и обернула в белое полотенце.

«Час спорта», — подписала артистка публикацию.

В августе Рената Литвинова показала тело в бикини и пожаловалась на свою внешность. Знаменитость выложила фото, на котором она позирует на пляже боком к камере в черном раздельном купальнике. При этом она дополнила свой образ солнцезащитными очками и шлепками.

renatalitvinovaofficiall

«Меня не оставляют вопросы — что же в себе улучшить? Снова и снова масса "несмирения"», — написала она.

Поклонники, в свою очередь, удивились данному заявлению артистки, отметив, что она находится в отличной форме.

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