Прилепин похвалил Ольгу Бузову за песню о переезде в Тбилиси

Писатель Захар Прилепин высказался о песне певицы и телеведущей Ольги Бузовой про сбежавшего в Тбилиси бойфренда, которую та исполнила вместе с комиком Азаматом Мусагалиевым.

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В своем Telegram-канале литератор похвалил звезду, посвятившую песню человеку, на фоне частичной мобилизации променявшего «Бузову на Грузию». Мусагалиев в ответ объясняет, что «частично испугался и поехал в гости к деду».

По мнению Прилепина, Бузова высказалась «на понятном для миллионов ее малолетних поклонниц языке», выставив героя своей композиции «кретином».

«Кроме того, там есть самоирония. Некоторым очень не хватает», — заключил он.