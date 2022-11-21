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1 час назад

Прилепин высказался о песне Бузовой про сбежавшего в Тбилиси бойфренда

Газета.Ruиещё 1

Писатель Захар Прилепин высказался о песне певицы и телеведущей Ольги Бузовой про сбежавшего в Тбилиси бойфренда, которую та исполнила вместе с комиком Азаматом Мусагалиевым.

Прилепин похвалил Ольгу Бузову за песню о переезде в Тбилиси
Фото: ТАССТАСС

В своем Telegram-канале литератор похвалил звезду, посвятившую песню человеку, на фоне частичной мобилизации променявшего «Бузову на Грузию». Мусагалиев в ответ объясняет, что «частично испугался и поехал в гости к деду».

По мнению Прилепина, Бузова высказалась «на понятном для миллионов ее малолетних поклонниц языке», выставив героя своей композиции «кретином».

«Кроме того, там есть самоирония. Некоторым очень не хватает», — заключил он.

«Но в сложной ситуации ты выбрал релокацию. Ах вот зачем ты бегал по утрам. Стал жертвой информации и под давлением санкций. Сбежал туда, где есть Макдак, Икеа и Пэй пал», — в частности, поет артистка в композиции, представленной на сатирическом шоу «Однажды в России».

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