Никита Ефремов объяснил, почему не навещает отца в колонии

Актер Никита Ефремов в беседе с mk.ru рассказал, почему не приезжает к отцу Михаилу Ефремову, находящемуся в колонии после смертельного ДТП.
«Пишу ему письма. Я спрашивал, есть ли у него желание, чтобы я приехал. Но я понимаю, что для него в какой-то момент это может быть трудно», — высказался Ефремов-младший.
Артист также заявил, что не хотел бы выносить подробности взаимоотношений с родителем в СМИ. «Я понимаю, что в этой истории важнее всего тишина. Позвольте мне ее сохранить», — призвал он.
Ранее Никита Ефремов рассказал о роли мужа-агрессора в фильме «Сестры».