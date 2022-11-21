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23 минуты назад

Никита Ефремов объяснил, почему не навещает отца в колонии

Газета.Ru

Актер Никита Ефремов в беседе с mk.ru рассказал, почему не приезжает к отцу Михаилу Ефремову, находящемуся в колонии после смертельного ДТП.

Никита Ефремов объяснил, почему не навещает отца в колонии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Пишу ему письма. Я спрашивал, есть ли у него желание, чтобы я приехал. Но я понимаю, что для него в какой-то момент это может быть трудно», — высказался Ефремов-младший.

Артист также заявил, что не хотел бы выносить подробности взаимоотношений с родителем в СМИ. «Я понимаю, что в этой истории важнее всего тишина. Позвольте мне ее сохранить», — призвал он.

Ефремов удивил фанатов внешним видом из колонии

Ранее Никита Ефремов рассказал о роли мужа-агрессора в фильме «Сестры».

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