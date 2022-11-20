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1 час назад

Экс-возлюбленная Тимати высказалась о развитии детей

Мослента

О развитии детей высказалась в своем Telegram-канале экс-возлюбленная рэпера Тимати и мать его сына, модель Анастасия Решетова. Подписчики поинтересовались у нее, на какие кружки и секции она водит ребенка. Ответить на вопрос знаменитость решила публично.

Экс-возлюбленная Тимати высказалась о развитии детей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Каждое утро в будние дни я провожаю Ратмира в садик (это учреждение придумал гений). До пяти часов вечера он находится там. Все, что необходимо для развития и подготовки к получению академического образования (это и чтение, и математика, и языки) он изучает в садике», — рассказала Решетова.

Она добавила, что из спортивных нагрузок выбрала для сына бассейн, а также скоро отдаст его в секцию борьбы.

«Как и папа Ратмира, я считаю, что ребенка нужно развивать с самого раннего возраста, чтобы найти его увлечения и таланты. Но важно, чтобы при этом у него оставалось время и на простые детские радости», — поделилась мнением известная модель.

Ранее Решетова раскрыла место первой работы. «В мои 15 лет мама устроила меня в компанию социальных исследований», — поделилась она.

Шоу-бизнес,Анастасия Решетова,Тимати,
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