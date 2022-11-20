Стилисты раскритиковали наряд Бородиной

Манера одеваться Ксении Бородиной подверглась критике специалистов мира моды. Так, стилист Александр Рогов вместе с экспертом Николаем Овечкиным обсудили образ телеведущей на одной из премий, куда та заехала в качестве гостьи, на своем YouTube-канале.

Фото: РИА НОВОСТИ РИА НОВОСТИ

И Александр, и Николай сочли платье Ксении неуместным для подобного мероприятия, - информирует 5 Канал.

«Такое ощущение, что платье из отдела „Тысяча и одно платье с рюшами“», —сказал Рогов.

«Как будто бы она на южном побережье Греции идет на коктейльную вечеринку», — поддержал его Овечкин.

Кроме этого, эксперты отметили, что Бородина перестаралась с аксессуарами.

«Зачем на руке у нее четырехкомнатная квартира в Кемерово?» — посмеялся Рогов.

Ранее Ксения Бородина показала лицо без фильтров и назвала хейтеров недовольными своей внешностью людьми.