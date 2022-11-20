Родион Газманов высказался о покинувших Россию артистах

Родион Газманов озвучил свое мнение по поводу тех артистов, которые уехали из России после начала спецоперации на Украине. Певец сказал, что лично он продолжает слушать тех певцов, которые ему нравятся. Но на концерт артиста, чьи поступки кажутся ему неприемлемыми, он не пойдет.
«Я всегда разделял творчество человека и его какие-то личные личные моменты - политические взгляды и так далее. Потому что так можно без любимых артистов остаться. Поэтому я продолжаю слушать многих артистов, которые уехали... Мне нравится их музыка.
Я могу не быть на них подписан, не следить за их жизнью и они мне могут быть в принципе неприятны как люди. И я не буду покупать билет на концерт человека, который мне не нравится», - отметил певец.
Газманов считает, что было бы справедливо, если бы зрители игнорировали выступления тех артистов, которые отнеслись к публике оскорбительно. Но, по словам Родиона, зрительская память коротка. Об этом сообщает ren.tv со ссылкой на «Известия».
Исполнитель вспомнил историю с украинским исполнителем Максом Барских, который оскорбил собственных фанатов из России и отказывался возвращать им деньги за билеты на отмененный концерт.
«Даже если Макс Барских приедет в Россию и через какое-то время решит сделать ряд концертов, я уверен, что даже он какие-то небольшие площадки да соберет. И с учетом того, как он поступил со своим последним зрителем, это несколько печально", - сказал Газманов.
На фоне отъезда многих представителей шоу-бизнеса из России Газманов-младший отметил, что никогда не задумывался об эмиграции.