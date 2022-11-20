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38 минут назад

Кучера обидно высказался об Ивлеевой и Бузовой

Ирина Лебедева

Оскар Кучера назвал Ивлееву «недалеким человеком» и предположил, что в ней, как и в Бузовой, «есть что-то от сохи». Своими оценками Насти и Ольги артист поделился в интервью YouTube-шоу «Настоящее».

Кучера обидно высказался об Ивлеевой и Бузовой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мне кажется, что она не самый далекий человек, но она суперзвезда. Я посмотрел несколько программ с ней. Понимаю, что в ней есть что-то от сохи: простое, близкое народу, как в Бузовой…», - высказался Кучера.

При этом Оскар отметил, что творчество представительниц шоу-бизнеса рассчитано на непритязательную публику. В частности, он отметил Ивлееву, - пишет «Комсомольская Правда».

«Девочки с не очень хорошим образованием и воспитанием смотрят на нее и думают — если она смогла, то и я смогу. У них проекция идет — это лидер нашего движения необразованных и невоспитанных женщин», — рассказал актер.

Также Оскар Кучера в интервью «Настоящее» на YouTube рассказал о том, что Алла Пугачева была для него идеалом долгие годы. Он не осуждает певицу за отъезд из страны – семья есть семья, но ее заявлением в адрес жителей России огорчен безмерно.

Шоу-бизнес,Оскар Кучера,Алла Пугачева,
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