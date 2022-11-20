«Это очень тяжело»: Елена Воробей сбросила 11 кг

Елена Воробей появилась в эфире шоу «Ты не поверишь!» на НТВ после похудения на 11 килограммов. Красный латексный комбинезон подчеркивал все достоинства красавицы юмористки. Елена рассказала, что добивалась фигуры мечты долгим и упорным трудом.

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«Вы не представляете, какая это работа — шарики преобразовать в кубики. Это очень тяжело», — призналась она.

Воробей ограничивала себя в еде и трудилась в спортзале. Как оказалось, у не есть предрасположенность к полноте, - сообщает "Комсомольская Правда".

«Стараюсь следить за тем, как выгляжу. Но генетика — сильная штука», - констатирует артистка.

Напомним, Воробей рассталась с Сергеем Евтуховичем, за которого едва не вышла замуж. Но в последний момент мужчина понял, что ему будет трудно свыкнуться с публичностью избранницы.

«Нужно стараться смотреть чтобы оба были примерно одного уровня обеспеченности. Тяжело отдыхать летать одной, а возить мужчину за свой счет — нехорошо, неправильно», - отметила Елена.