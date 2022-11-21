Дочь Пьехи опровергла слухи о том, что близкие бросили певицу

«Мы там бываем, мы ездим, мы звоним друг другу. Когда она говорит, что ее забыли, она имеет в виду публику. Мы все время там, меняем двери, ремонтируем холодильники, водонагреватели. Я каждый день на связи», — объяснила Броневицкая.