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1 час назад

Дочь Эдиты Пьехи опровергла слухи о том, что близкие бросили певицу

Газета.Ruиещё 1

Дочь певицы Эдиты Пьехи Илона Броневицкая в эфире программы «Звезды сошлись» прокомментировала слухи о сложных взаимоотношениях с матерью.

Дочь Пьехи опровергла слухи о том, что близкие бросили певицу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы там бываем, мы ездим, мы звоним друг другу. Когда она говорит, что ее забыли, она имеет в виду публику. Мы все время там, меняем двери, ремонтируем холодильники, водонагреватели. Я каждый день на связи», — объяснила Броневицкая.

По словам дочери Пьехи, артистка неважно себя чувствует и не выходит на улицу.

Ранее в СМИ начали распространяться сведения, что родственники перестали навещать Эдиту Пьеху. Сообщалось, что внук исполнительницы Стас Пьеха уже три года не видел бабушку.

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