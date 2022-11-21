Дочь Пьехи опровергла слухи о том, что близкие бросили певицу

Дочь певицы Эдиты Пьехи Илона Броневицкая в эфире программы «Звезды сошлись» прокомментировала слухи о сложных взаимоотношениях с матерью.
«Мы там бываем, мы ездим, мы звоним друг другу. Когда она говорит, что ее забыли, она имеет в виду публику. Мы все время там, меняем двери, ремонтируем холодильники, водонагреватели. Я каждый день на связи», — объяснила Броневицкая.
По словам дочери Пьехи, артистка неважно себя чувствует и не выходит на улицу.
Ранее в СМИ начали распространяться сведения, что родственники перестали навещать Эдиту Пьеху. Сообщалось, что внук исполнительницы Стас Пьеха уже три года не видел бабушку.