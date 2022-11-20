«Я считаю, что это убийство»: Разин о смерти Сергея Кузнецова

Андрей Разин считает подозрительными обстоятельства смерти автора хитов группы «Ласковый май» Сергея Кузнецова. Свои соображения продюсер высказал в микроблоге.
Так, он связал уход Кузнецова из жизни накануне суда по делу «Ласкового мая» с тем, что якобы прямо перед смертью Сергея угостила соком неизвестная женщина. Об этом пишет портал slovodel.
«И 21 ноября в городе Пятигорске не появляется ни Юрий Шатунов, его представители по доверенности не имеют права действовать после его смерти, ни Сергей Кузнецов, который проиграл мне все суды. Я считаю, что это тоже убийство», — заявил Разин.
Представлять интересы покойного Шатунова в суде должен был как раз Кузнецов.
Ранее продюсер Андрей Разин анонсировал перезапуск "Ласкового мая" после смерти Шатунова.