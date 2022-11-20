«Я считаю, что это убийство»: Разин о смерти Сергея Кузнецова

«И 21 ноября в городе Пятигорске не появляется ни Юрий Шатунов, его представители по доверенности не имеют права действовать после его смерти, ни Сергей Кузнецов, который проиграл мне все суды. Я считаю, что это тоже убийство», — заявил Разин.