В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 60.37EUR 62.45
Войти в почту
27 минут назад

«Я считаю, что это убийство»: Разин о смерти Сергея Кузнецова

Ирина Лебедева

Андрей Разин считает подозрительными обстоятельства смерти автора хитов группы «Ласковый май» Сергея Кузнецова. Свои соображения продюсер высказал в микроблоге.

«Я считаю, что это убийство»: Разин о смерти Сергея Кузнецова
Фото: ТАССТАСС

Так, он связал уход Кузнецова из жизни накануне суда по делу «Ласкового мая» с тем, что якобы прямо перед смертью Сергея угостила соком неизвестная женщина. Об этом пишет портал slovodel.

«И 21 ноября в городе Пятигорске не появляется ни Юрий Шатунов, его представители по доверенности не имеют права действовать после его смерти, ни Сергей Кузнецов, который проиграл мне все суды. Я считаю, что это тоже убийство», — заявил Разин.

Представлять интересы покойного Шатунова в суде должен был как раз Кузнецов.

Ранее продюсер Андрей Разин анонсировал перезапуск "Ласкового мая" после смерти Шатунова.

Шоу-бизнес,Юрий Шатунов,Андрей Разин,Сергей Кузнецов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители