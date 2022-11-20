Названы гонорары Агутина за новогоднюю ночь

«Раньше в декабре было много работы на корпоративах крупных корпораций в регионах или в Москве. Теперь таких заказов единицы, и на них зовут не пять звезд, а максим двух. Основная работа на праздники – на частных мероприятиях: банкеты для узкой группы топ-менеджеров компании, еще чаще для друзей и родни».