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1 час назад

Названы гонорары Агутина за новогоднюю ночь

Ирина Лебедева

Близится Новый год, а с ним – корпоративы и вечеринки. Время больших заработков для представителей шоу-бизнеса. Но ситуация изменилась. Национальная ассоциация организаторов мероприятий прогнозирует падение бюджетов компаний на новогодние корпоративы свыше 20%. Как пишет «Комсомольская Правда», реально спрос на новогодние частные концерты и корпоративы упал минимум на 50%.

Названы гонорары Агутина за новогоднюю ночь
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Источник «КП» рассказал:

«Раньше в декабре было много работы на корпоративах крупных корпораций в регионах или в Москве. Теперь таких заказов единицы, и на них зовут не пять звезд, а максим двух. Основная работа на праздники – на частных мероприятиях: банкеты для узкой группы топ-менеджеров компании, еще чаще для друзей и родни».

Журналисты составили топ-10 звезд, которых ждут на новогодних частных концертах: Леонид Агутин, SHAMAN, Полина Гагарина, Анна Асти, «Руки Вверх», Григорий Лепс, Николай Басков, «Иванушки Интернешнл», Сосо Павлиашвили, Jony.

Леонид Агутин всего за одну новогоднюю ночь заработает не менее 5-7 миллионов рублей. Его гонорар за концерт – от 2, 5 до 3, 5 миллионов. Артист будет занят в двух местах. Самое крупное торжество намечено в «Крокус Сити Холле». Там для гостей приготовлена программа «Жаркий Новый год». Также Агутина ждут в столичном ресторане «Турандот».

Шоу-бизнес,Сосо Павлиашвили,Григорий Лепс,Полина Гагарина,Леонид Агутин,Николай Басков,
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