Стала известна возможная причина госпитализации Баскова

Николай Басков попал в больницу. Сам артист сообщил, что его госпитализировали из-за проблем с ногой. Исполнитель хита «Шарманка» не озвучил диагноз, но в СМИ и социальных сетях высказываются предположения, что он мог попасть в медучреждение из-за варикозного расширения вен.

Ранее Басков рассказывал, что это профессиональная болезнь многих исполнителей, поскольку во время выступления на сцене идет большая постоянная нагрузка на ноги. Так что не исключено, что дело именно в этом.

Николай рассчитывает выйти из клиники через несколько дней. У него большая загрузка в канун Нового года.

«Я сейчас просто нарасхват, у меня нет ни одного свободного дня», — говорил он в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.