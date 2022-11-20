Тутта Ларсен: «Меня очень устраивает иерархия, где муж — глава семьи»

Татьяна Романенко, известная публике под псевдонимом Тутта Ларсен, пожаловалась поклонникам, что ей надоело быть сильной женщиной. Телеведущая хотела бы быть за мужем, как за каменной стеной, но характер ей мешает оставаться на вторых ролях. Об этом рассказывает gazeta.ru.
«Я сама себе такой образ жизни, конечно, создала. До сих пор плохо умею делегировать ответственность мужу, пытаюсь все решать самой. А это дико истощает. Меня очень устраивает патриархальная семейная иерархия, где муж — глава семьи. Но даже рядом с очень хорошим супругом приходится буквально прикусывать себе язык или бить по рукам, чтобы не лезть на его место. И тем самым не давать мужчине повода усомниться в том, что ты признаешь его авторитет. Не хочу быть «владычицей морскою», хочу быть царевной Лебедь», — написала Татьяна в микроблоге.
Тутта Ларсен с 2009 года состоит в официально зарегистрированном браке с музыкантом Валерием Колосковым У них двое детей: 12-летняя Марфа и 7-летний Иван. Также ее супруг усыновил сына Тутты от журналиста Захара Артемьева —Луку.
Телеведущая не возражает против того, чтобы ее старший сын служил в армии. Известная телеведущая надеется, что служба в ВС РФ поможет ему определиться в жизни.