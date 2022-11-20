Тутта Ларсен: «Меня очень устраивает иерархия, где муж — глава семьи»

«Я сама себе такой образ жизни, конечно, создала. До сих пор плохо умею делегировать ответственность мужу, пытаюсь все решать самой. А это дико истощает. Меня очень устраивает патриархальная семейная иерархия, где муж — глава семьи. Но даже рядом с очень хорошим супругом приходится буквально прикусывать себе язык или бить по рукам, чтобы не лезть на его место. И тем самым не давать мужчине повода усомниться в том, что ты признаешь его авторитет. Не хочу быть «владычицей морскою», хочу быть царевной Лебедь», — написала Татьяна в микроблоге.