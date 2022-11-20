Поездка в метро напомнила Боне о нищей молодости

Виктория Боня уже достаточно давно живет в Монако, но в России бывает часто. На этот раз, будучи в Москве, теледива решила проехаться в метро в час пик. Да еще не только на народ посмотреть – а и себя показать- устроить фотосессию и даже импровизированное дефиле. Об этом пишет издание super.ru.

Видеокадрами Виктория поделилась с поклонниками в микроблоге. «Выход в народ» вызвал у нее такие сильные эмоции, что она буквально со слезами на глазах рассказала, как ей приходилось спать в метро сразу после переезда в столицу из Краснокаменска. После вечеринок Боня отсыпалась на кольцевой ветке с 6 утра и до обеда.

«Понимаю, как здорово, что я прошла этот путь, он бесценен. И как круто, что сегодня мне больше не нужно спать в метро», — призналась Виктория.

Воспоминания воспоминаниями, но журналисты издания переживают за звезду. Съемки в метрополитене запрещены без специального разрешения. Получили ли его теледива, неизвестно.

Российская модель Виктория Боня спокойно отнеслась к ограблению своей квартиры в Монако. Об этом она рассказала в своих социальных сетях.