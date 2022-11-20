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21 минуту назад

Семью Агурбаш выселили из московской квартиры

Ирина Лебедева

Многокомнатная квартира в Крылатском, которую в свое время певице Анжелике Агурбаш не удалось отвоевать у своего супруга бизнесмена Николая Агурбаша при разводе, по решению суда ушла за долги.

Семью Агурбаш выселили из московской квартиры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Агурбаш владел агропромышленным комплексом «Мортадель» с мая 1991 года. Дела стали идти плохо, и в итоге он задолжал полмиллиарда рублей компании «Агроком Холдинг», которая принадлежит владельцу греческого ФК ПАОК Ивану Саввиди, - пишет ФАН со ссылкой на информацию из Телеграм-каналов.

Николай Агурбаш объявил себя банкротом. Однако контора Саввиди потребовала забрать у экс-супруга артистки жилье на Крылатских холмах и выселить всех оттуда. При этом пострадал не только разорившийся магнат, но и дети певицы, которые были там прописаны.

Ранее суд обязал 52-летнюю российскую певицу и актрису Анжелику Агурбаш выплатить банку почти 700 тысяч рублей. Около десяти лет назад артистка во время бракоразводного процесса с Николаем Агурбашем оформила кредитную карту в ВТБ на миллион рублей.

К 2022 году на карте накопился долг в размере 686 тысяч, который исполнительница на протяжении всего времени не оплачивала.

Шоу-бизнес,Анжелика Агурбаш,Иван Саввиди,Банк ВТБ,
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