Безрукова уволила дизайнера и судилась с прорабом из-за ремонта

Ирина Безрукова в свое время затеяла в квартире большой ремонт. Она заключила договор с известным дизайнером интерьеров Ириной Фефеловой, но в процессе работ решила с той расстаться.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Затем актриса подала в суд на прораба Иваном Димитрова, который ремонтировал ее квартиру. Оказалось, знаменитость не выплатила ему 600 тысяч рублей, тот обратился к правосудию, а Безрукова вчинила встречный иск на три миллиона. Об этом пишет Экспресс Газета.

До момента расчетов у Безруковой с Димитровым были дружеские отношения.

«Поймите, я с Безруковой, как мне казалось, хорошо дружил. Мы ходили вместе в театр, я провожал ее домой, потому что она боялась идти одна до дома из театра. Я бы никогда не подумал, что Безрукова может меня кинуть на бабки!» — объяснял прораб в программе «Ты не поверишь!».

После увольнения Фефеловой замеры на кухне делал другой человек. Хозяйка отказалась докупать строительные материалы. Прорабу пришлось сделать это за свой счет.

«Я сверяю проект, сверяю размеры после штукатуренных работ и понимаю, что мы вообще не попадаем в те размеры, что нам нарисовал дизайнер. Я задаю вопрос: „Работы приняты или не приняты? Расчет будет или не будет?“ Безрукова отвечает: „У вас там имеются недостатки, устраните их, и будет расчет“» — рассказывает он.

Но по окончанию работ Безрукова отказалась компенсировать ему эти расходы.