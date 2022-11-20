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2 часа назад

Кристина Асмус публично встала на колени ради Евдокимова

Слово и Дело

Российская актриса Кристина Асмус не распространялась о своей личной жизни после развода с комиком Гариком Харламовым. Однако недавно она опубликовала фотографии в компании коллеги Романа Евдокимова.

Кристина Асмус публично встала на колени ради Евдокимова
Фото: Слово и делоСлово и дело

Актриса вместе с Евдокимовым участвовала в постановке «Леди Макбет Мценского уезда». Поклонники догадались об их отношениях во время спектакля, когда Асмус упала на колени перед приказчиком. По мнению фанатов, страстный поцелуй не был прописан в сценарии.

В итоге догадки были подтверждены после дня рождения знаменитости. В Сети были опубликованы фотографии артистки в объятиях своего коллеги. Звезда отмечала, что находится в состоянии «абсолютной любви».

Шоу-бизнес,Роман Евдокимов,Гарик Харламов,Кристина Асмус,
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