Кристина Асмус публично встала на колени ради Евдокимова

Российская актриса Кристина Асмус не распространялась о своей личной жизни после развода с комиком Гариком Харламовым. Однако недавно она опубликовала фотографии в компании коллеги Романа Евдокимова.

Фото: Слово и дело Слово и дело

Актриса вместе с Евдокимовым участвовала в постановке «Леди Макбет Мценского уезда». Поклонники догадались об их отношениях во время спектакля, когда Асмус упала на колени перед приказчиком. По мнению фанатов, страстный поцелуй не был прописан в сценарии.