Стало известно, в каком состоянии находится могила Фриске

Жанна Фриске ушла из жизни семь лет назад. Похоронили певицу на Николо-Архангельском кладбище. Как пишут СМИ, о захоронении певицы заботятся только ее сестра и родители. У Дмитрия Шепелева другая семья и другая жизнь, а сына Платона он на могилу матери не приводил ни разу.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Блогер Сергей Ягужинский посетил могилу Фриске за день до первого снегопада в Москве. Он сделал фотографии, которые выложил в интернет. Место упокоения любимицы миллионов россиян ухожено по высшему разряду. Цветы в вазонах свежие, стерильная чистота, полированная плитка блестит. Видно, что семья не жалеет ни сил, ни времени, ни средств на содержание могилы, - информирует Экспресс Газета.

Родители не поскупились на памятник для любимой дочери и поставили на ее могиле внушительный монумент.