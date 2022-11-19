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1 час назад

Стало известно, в каком состоянии находится могила Фриске

Ирина Лебедева

Жанна Фриске ушла из жизни семь лет назад. Похоронили певицу на Николо-Архангельском кладбище. Как пишут СМИ, о захоронении певицы заботятся только ее сестра и родители. У Дмитрия Шепелева другая семья и другая жизнь, а сына Платона он на могилу матери не приводил ни разу.

Стало известно, в каком состоянии находится могила Фриске
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Блогер Сергей Ягужинский посетил могилу Фриске за день до первого снегопада в Москве. Он сделал фотографии, которые выложил в интернет. Место упокоения любимицы миллионов россиян ухожено по высшему разряду. Цветы в вазонах свежие, стерильная чистота, полированная плитка блестит. Видно, что семья не жалеет ни сил, ни времени, ни средств на содержание могилы, - информирует Экспресс Газета.

Родители не поскупились на памятник для любимой дочери и поставили на ее могиле внушительный монумент.

Довольно значительное пространство занимает мраморная плита, на которой и расположены надгробие и скульптуры. Здесь стоят и памятная стела, и бронзовая скульптура в полный рост, и арка с небольшим подиумом, и огромный цветной портрет в стеклянном обрамлении, и большие вазы с цветами.

Шоу-бизнес,Дмитрий Шепелев,Жанна Фриске,
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