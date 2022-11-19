Норкин предложил запретить зарабатывать в России уехавшим артистам

В программе «Место встречи» на канале НТВ шел разговор об артистах и блогерах, покинувших Россию. Подавляющее большинство из них продолжает зарабатывать на российской аудитории. И с этим, по мнению участников передачи, следует что-то делать, - пишет СтарХит.
«Давайте рассмотрим примеры. Вот они все уехали в этот самый Дубай. И? Что-то изменилось? Даня Милохин сначала развлекался в Дубае. Теперь он перебирается в Америку и предлагает наблюдать за его развлечениями там. Семейство блогерши Оксаны Самойловой и Джигана решили продолжать бизнес в соцсетях из Арабских Эмиратов. Недавно они купили квартиру в Дубае за 38 миллионов. Инстасамка укатила в Эмираты. Впрочем, поклонников в нашей стране у нее от этого меньше не стало…Так, предлагаю, в качестве регулирования законодательно запрещать вести блоги, элементы сладкой жизни — и все будет прекрасно!» - заявил ведущий Андрей Норкин.
Ранее Норкин выразил точку зрения, что знаменитости-эмигранты не заслуживают внимания россиян, но государству стоило бы изменить подход к их поддержке. Назрела необходимость замены «этого шлака» на более молодых и талантливых артистов. И то, что это пока не происходит, он объявил общей недоработкой.