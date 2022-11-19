Норкин предложил запретить зарабатывать в России уехавшим артистам

«Давайте рассмотрим примеры. Вот они все уехали в этот самый Дубай. И? Что-то изменилось? Даня Милохин сначала развлекался в Дубае. Теперь он перебирается в Америку и предлагает наблюдать за его развлечениями там. Семейство блогерши Оксаны Самойловой и Джигана решили продолжать бизнес в соцсетях из Арабских Эмиратов. Недавно они купили квартиру в Дубае за 38 миллионов. Инстасамка укатила в Эмираты. Впрочем, поклонников в нашей стране у нее от этого меньше не стало…Так, предлагаю, в качестве регулирования законодательно запрещать вести блоги, элементы сладкой жизни — и все будет прекрасно!» - заявил ведущий Андрей Норкин.