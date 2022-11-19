Дочь Успенской рассказала об отношениях с матерью

Совсем недавно в семье Любови Успенской был полный разлад. Ее дочь Татьяна Плаксина на фоне увлечения запрещенными веществами наговорила журналистам гадостей на собственную мать. Якобы та применяла к ней насилие, била и запирала в доме.

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Но прошло не так много времени, как ситуация кардинально изменилась. Сейчас мать и дочь души друг в дружке не чают и работают над совместными проектами, - сообщает 5 Канал.

«У нас очень теплые отношения, очень доверительные. Мы с ней как подруги, можно сказать», — сообщила Татьяна.

Любови Залмановне пришлось приложить немало усилий для того, чтобы воссоединение с дочерью все же состоялось. Певица в течение ряда лет занималась здоровьем Татьяны.

Плаксина жила в США и однажды неудачно упала с велосипеда, получив травмы челюсти и лишившись нескольких зубов. После этого потребовалось долгое лечение — пластические операции, восстановление. Татьяна пристрастилась к запрещенным веществам.

Любовь Успенская не жалела денег на ее лечение и восстановление внешности. И, очевидно, все было не зря. После последнего курса лечения Татьяна смогла начать новую жизнь.

Сейчас Успенская активно приобщает дочь к миру шоу-бизнеса. Они живут под одной крышей, и королева русского шансона активно содействует превращению дочери в звезду.

«Мы сейчас живем вместе, у нас дома студия, все время творим, у нас такой тандем творческий», — отметила Плаксина.