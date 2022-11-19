Внучку Гурченко критикуют за решение продать фамильную дачу

Недавно стало известно, что дача Людмилы Гурченко выставлена на продажу. Об этом рассказал Прохор Шаляпин, который дружит с внучкой знаменитой актрисы, Еленой Королевой.
В жизни Елены случилась целая череда неприятностей, и она хочет получить деньги за бабушкин дом. Правда, как пишут dni.ru, риэлторы цену за загородный дом Гурченко называют достаточно скромную, предполагается, что максимум, что можно будет получить – это восемь миллионов рублей.
Поклонники творчества знаменитой актрисы считают, что Елена совсем не дорожит памятью о своей бабушке, для наследницы куда важнее деньги.
Блогер Анастасия Ромах в беседе с журналистами издания высказалась о поступке Королевой крайне нелицеприятно. Она убеждена, что продавать дачу с такой историей – преступление.
«Я считаю, лучше в таких случаях сохранять наследство, это целая история! А не пытаться наживаться ради денег! Тем более Людмила Гурченко – это легендарная артистка, и дача с историей. В последнее время многие родственники умерших звезд делят наследство ради своего эгоизма и материальных благ!" – возмутилась блогер.
Речь идет о доме в деревне Глаголево площадью 150 квадратов и земельном участке в 10 соток.