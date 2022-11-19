Внучку Гурченко критикуют за решение продать фамильную дачу

Недавно стало известно, что дача Людмилы Гурченко выставлена на продажу. Об этом рассказал Прохор Шаляпин, который дружит с внучкой знаменитой актрисы, Еленой Королевой.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В жизни Елены случилась целая череда неприятностей, и она хочет получить деньги за бабушкин дом. Правда, как пишут dni.ru, риэлторы цену за загородный дом Гурченко называют достаточно скромную, предполагается, что максимум, что можно будет получить – это восемь миллионов рублей.

Поклонники творчества знаменитой актрисы считают, что Елена совсем не дорожит памятью о своей бабушке, для наследницы куда важнее деньги.

Блогер Анастасия Ромах в беседе с журналистами издания высказалась о поступке Королевой крайне нелицеприятно. Она убеждена, что продавать дачу с такой историей – преступление.

«Я считаю, лучше в таких случаях сохранять наследство, это целая история! А не пытаться наживаться ради денег! Тем более Людмила Гурченко – это легендарная артистка, и дача с историей. В последнее время многие родственники умерших звезд делят наследство ради своего эгоизма и материальных благ!" – возмутилась блогер.