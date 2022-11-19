В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 60.37EUR 62.45
Войти в почту
31 минуту назад

Внучку Гурченко критикуют за решение продать фамильную дачу

Ирина Лебедева

Недавно стало известно, что дача Людмилы Гурченко выставлена на продажу. Об этом рассказал Прохор Шаляпин, который дружит с внучкой знаменитой актрисы, Еленой Королевой.

Внучку Гурченко критикуют за решение продать фамильную дачу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В жизни Елены случилась целая череда неприятностей, и она хочет получить деньги за бабушкин дом. Правда, как пишут dni.ru, риэлторы цену за загородный дом Гурченко называют достаточно скромную, предполагается, что максимум, что можно будет получить – это восемь миллионов рублей.

Поклонники творчества знаменитой актрисы считают, что Елена совсем не дорожит памятью о своей бабушке, для наследницы куда важнее деньги.

Блогер Анастасия Ромах в беседе с журналистами издания высказалась о поступке Королевой крайне нелицеприятно. Она убеждена, что продавать дачу с такой историей – преступление.

«Я считаю, лучше в таких случаях сохранять наследство, это целая история! А не пытаться наживаться ради денег! Тем более Людмила Гурченко – это легендарная артистка, и дача с историей. В последнее время многие родственники умерших звезд делят наследство ради своего эгоизма и материальных благ!" – возмутилась блогер.

Речь идет о доме в деревне Глаголево площадью 150 квадратов и земельном участке в 10 соток.

Шоу-бизнес,Прохор Шаляпин,Елена Королева,Людмила Гурченко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители