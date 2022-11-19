Детектив усомнился в истории о найденной сестре Водяновой

Руководитель детективного агентства Эрнест Асланян видит в нашумевшей истории о том, что Наталья Водянова нашла младшую сестру, отданную на удочерение 22 года назад, целый ряд несостыковок. Асланян предполагает, что Мария может оказаться не сестрой Натальи, а дочерью.

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По словам супермодели, их матери пришлось пойти на такой шаг из-за нищеты. Позднее она пыталась разыскать младшую сестру, но не смогла.

Теперь же найти родственницу помог ДНК-тест: несколько лет назад сестра Водяновой сдала тест и подписалась на сервис по отслеживанию близких. Детектив считает, что правда скрыта под завесой тайны. Своими соображениями он поделился с журналистами «Известий».

«Скорее всего, у Водяновой были проблемы на тот момент в личной жизни, карьера только зарождалась. И ребенок тогда ей чисто физически, морально и материально был не нужен. Но прошло вот время, она стала известной личностью, появилось много денег. Совесть заиграла, она решила найти свою дочку», — объяснил он.