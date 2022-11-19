Noize MC отреагировал на признание его иноагентом

Рэпер Иван Алексеев, известный под псевдонимом Noize MC, «безразлично» отреагировал на признание его в физлицом-иноагентом. Об этом он сообщил в своем Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Фото: ТАСС ТАСС

Артист опубликовал фото, подпись к которому начинается как стандартный дисклеймер перед материалами иноагентов, а заканчивается цитатой из его хита «Из окна».

«Данное сообщение (материал) создано тем, кто в рот *** ваш первый канал», — выразился Алексеев.

18 ноября Минюст России признал Noize MC физлицом-иноагентом. Среди причин такого решения указано «осуществление политической деятельности», а в сведениях об иностранных источниках — Украина.