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1 час назад

Noize MC отреагировал на признание его иноагентом

Lenta.ru

Рэпер Иван Алексеев, известный под псевдонимом Noize MC, «безразлично» отреагировал на признание его в физлицом-иноагентом. Об этом он сообщил в своем Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Noize MC отреагировал на признание его иноагентом
Фото: ТАССТАСС

Артист опубликовал фото, подпись к которому начинается как стандартный дисклеймер перед материалами иноагентов, а заканчивается цитатой из его хита «Из окна».

«Данное сообщение (материал) создано тем, кто в рот *** ваш первый канал», — выразился Алексеев.

18 ноября Минюст России признал Noize MC физлицом-иноагентом. Среди причин такого решения указано «осуществление политической деятельности», а в сведениях об иностранных источниках — Украина.

Тогда же в список физлиц-иноагентов внесли журналистку и автора YouTube канала «А поговорить?» Ирину Шихман и блогера Михаила Светова, журналистов Ирека Биккинина и Дмитрия Колезева.

Шоу-бизнес,Дмитрий Колезев,Михаил Светов,Иван Алексеев,Минюст России,
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