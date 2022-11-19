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16 минут назад

Даня Милохин попытался спеть гимн Украины в прямом эфире

Lenta.ruиещё 2

Блогер Даня Милохин во время прямого эфира со своим коллегой Артуром Бабичем исполнил государственный гимн Украины. Трансляция доступна на его Twitch-канале.

Милохин попытался спеть гимн Украины в прямом эфире
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Давай! Ще не вмерла [Україна] (Не погибла еще Украина — прим. "Ленты.ру")», — попытались пропеть строку два блогера, но остановились.

После этого Бабич начал объяснять Милохину перевод текста гимна. Затем блогер запел еще раз, но не продвинулся дальше первой строчки.

Ранее Милохин сообщил о том, что он оформил визу в США, чтобы встретиться с друзьями из команды Dream Team и снять совместные ролики. Он опроверг слухи о том, что собирается переехать из России.

25 октября блогер объявил, что покидает шоу «Ледниковый период». Свой уход Милохин объяснил тем, что устал от проекта.

«У меня не хватает сил. Я не вижу смысла, для чего я это делаю, почему я это делаю. Я считаю, что все нужно делать с любовью, а если любви нет, то делать это нет смысла», — заявил он и выразил надежду на то, что зрители и участники проекта поймут его решение.

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