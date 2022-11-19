Внук Пугачевой сообщил, чем занимается в Америке

Никита Пресняков после начала мобилизации уехал в США – там в Майами живет семья его мамы Кристины Орбакайте и сама она проводит много времени.

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Никита некоторое время не выходил на связь со своими поклонниками, но накануне все же появился в микроблоге и сообщил, что трудится над вторым альбомом, и дело идет к завершению. Об этом информируют 7days.ru.

«Работаю над вторым альбомом. Уже скоро», - заинтриговал фолловеров Никита.

Музыкант выложил отрывок из новой композиции под названием To stay, что переводится как «Остаться».