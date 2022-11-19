В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 60.37EUR 62.45
Войти в почту
3 часа назад

Внук Пугачевой сообщил, чем занимается в Америке

Ирина Лебедева

Никита Пресняков после начала мобилизации уехал в США – там в Майами живет семья его мамы Кристины Орбакайте и сама она проводит много времени.

Внук Пугачевой сообщил, чем занимается в Америке
Фото: ТАССТАСС

Никита некоторое время не выходил на связь со своими поклонниками, но накануне все же появился в микроблоге и сообщил, что трудится над вторым альбомом, и дело идет к завершению. Об этом информируют 7days.ru.

«Работаю над вторым альбомом. Уже скоро», - заинтриговал фолловеров Никита.

Музыкант выложил отрывок из новой композиции под названием To stay, что переводится как «Остаться».

В подростковом возрасте сыну Кристины Орбакайте довелось пожить за океаном, где он подрабатывал в местном баре. Тогда же он начал предпринимать первые попытки на музыкальном поприще, но «дело не шло».

Шоу-бизнес,Никита Пресняков,Кристина Орбакайте,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители