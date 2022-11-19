Асмус пожаловалась на зрителей, не выключающих телефоны в театре

Кристина Асмус в микроблоге опубликовала эмоциональный пост с критикой тех зрителей, которые в театре оставляют мобильные телефоны включенными. Она рассказала, что что во время последнего спектакля «Леди Макбет Мценского уезда» в Театре Ермоловой мобильники в зале «пиликали раз 15». Об этом сообщает gazeta.ru.

Фото: РИА Новости РИА Новости

К тексту Кристина прикрепила фотографию с заплаканным лицом.

«Просто сил нет. Я всегда после «Леди Макбет» кричу зрителям «спасибо». Вчера еще добавила: «И отдельное спасибо тем, у кого сегодня не звонил телефон», - написала актриса.

Асмус также отметила, что после этих слов зал буквально взорвался от аплодисментов. Ведь телефонные звонки мешают не только артистам, но и зрителям.

Недавно 34-летняя актриса Кристина Асмус отказалась идти на заседание суда по делу о дискредитации российских ВС, отправив вместо себя адвоката Владимира Ляховского. Он попросил рассматривать дело в закрытом режиме.