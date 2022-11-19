В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 60.37EUR 62.45
Войти в почту
42 минуты назад

Асмус пожаловалась на зрителей, не выключающих телефоны в театре

Ирина Лебедева

Кристина Асмус в микроблоге опубликовала эмоциональный пост с критикой тех зрителей, которые в театре оставляют мобильные телефоны включенными. Она рассказала, что что во время последнего спектакля «Леди Макбет Мценского уезда» в Театре Ермоловой мобильники в зале «пиликали раз 15». Об этом сообщает gazeta.ru.

Асмус пожаловалась на зрителей, не выключающих телефоны в театре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

К тексту Кристина прикрепила фотографию с заплаканным лицом.

«Просто сил нет. Я всегда после «Леди Макбет» кричу зрителям «спасибо». Вчера еще добавила: «И отдельное спасибо тем, у кого сегодня не звонил телефон», - написала актриса.

Асмус также отметила, что после этих слов зал буквально взорвался от аплодисментов. Ведь телефонные звонки мешают не только артистам, но и зрителям.

Недавно 34-летняя актриса Кристина Асмус отказалась идти на заседание суда по делу о дискредитации российских ВС, отправив вместо себя адвоката Владимира Ляховского. Он попросил рассматривать дело в закрытом режиме.

Судебное заседание продолжалось несколько часов, после чего огласили вердикт: дело закрыли, так как суд не нашел состава административного нарушения.

Шоу-бизнес,Кристина Асмус,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители