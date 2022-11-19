Концерт Лолиты в Петербурге закончился вызовом ОМОНа

Певица Лолита Милявская выступила с новой программой на сцене петербургского БКЗ «Октябрьский» 17 ноября. В своем Telegram-канале она сообщила, что после завершения концерта организаторам пришлось вызвать ОМОН, чтобы угомонить нескольких зрителей в буфете.

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«Не хотели покидать зал, требуя продолжения концерта», — объяснила Милявская.

Она отметила, что, несмотря на инцидент, концерт получился «сказочным» и «сумасшедшим». По словам Лолиты, ее «любимый парень» приезжал на выступление из Москвы — и сразу же уехал из-за высокой занятости.