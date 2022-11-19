«Они там никто»: раскрыта причина провала Little Big за рубежом

«Изначально заточенная на западную публику группа думала, что будет в Европе и Америке собирать огромные залы, зарабатывать миллионы долларов, но ничего не получилось. Они там никто, и звать их никак. Там таких фриков — половником загребай», — уверен экс-депутат.