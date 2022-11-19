«Они там никто»: раскрыта причина провала Little Big за рубежом

Илья Прусикин и Софья Таюрская недавно публично пожаловались на отсутствие заработков. Уехавшие из России солисты группы Little Big признались, что вынуждены буквально выживать, едва сводя концы с концами.
Как считает Роман Худяков, кратковременный успех вскружил музыкантам головы, но вне России ничего подобного они сделать уже не смогут. Там достаточно своих артистов. Об этом пишет teleprogramma.pro.
«Изначально заточенная на западную публику группа думала, что будет в Европе и Америке собирать огромные залы, зарабатывать миллионы долларов, но ничего не получилось. Они там никто, и звать их никак. Там таких фриков — половником загребай», — уверен экс-депутат.
Российская группа Little Big, участники которой уехали из России, была вынуждена отменить концерт в польском городе Катовице. Ранее СМИ сообщали, что Little Big запретили выступать в казахских городах Алма-Ате и Астане по инициативе мэрии.