Киркоров встал на колени перед Стоцкой

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Анастасия Стоцкая была партнершей Филиппа Киркорова. Поп-король российской эстрады опустился перед певицей на колени, - рассказывает СтарХит.

«Одна из самых моих ошибок была та, что я совершил 20 лет назад. Но у нас, знаешь, все еще впереди! Я тебя так люблю! Не отдам никому!» - эмоционально воскликнул Киркоров.

Стоцкая, в свою очередь, сообщила, что это слова – самый лучший подарок на ее юбилей. Певице в октябре исполнилось 40 лет.

В начале 2000-х годов Анастасия Стоцкая играла в мюзикле «Губы», где ее увидел Филипп Киркоров. Киркоровым. В 2002 году он стал ее продюсером. После этого певица приняла участие в кастинге в мюзикл «Чикаго», а затем под руководством музыканта она записала свои первые композиции, которые попали на первые позиции в хит-парадах крупнейших радиостанций.

Певица Анастасия Стоцкая, которую подозревали в романе с Филиппом Киркоровым, рассказала об отношениях с ним в передаче Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион".