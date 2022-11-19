Продюсер Рудченко рассказал о провале российских звезд на Западе

Западной аудитории непонятна музыка уехавших за границу российских звезд. Артисты «взвыли», но им следовало думать раньше, сообщил порталу «Народные новости» музыкальный продюсер Павел Рудченко.
Российские артисты интересны русскоязычной аудитории. Поэтомууехавшие после начала спецоперации звезды могут рассчитывать лишь на небольшое число эмигрировавших из СССР зрителей, их потомков и покинувших страну позже россиян. Чтобы на год вперед спланировать гастрольный график, этого мало. Жителямзападных стран материал российских артистов просто не интересен, отметил Рудченко.
«Сейчас покинувшие Россию артисты взвыли. Но им надо было
думать заранее обо всем», – заявил продюсер.
Рудченко считает концерты уехавших звезд разовой историей.Артисты могут проехать по Европе, но на втором «круге» они уже не соберут залы, заключил продюсер.