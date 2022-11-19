Продюсер Рудченко рассказал о провале российских звезд на Западе

Российские артисты интересны русскоязычной аудитории. Поэтомууехавшие после начала спецоперации звезды могут рассчитывать лишь на небольшое число эмигрировавших из СССР зрителей, их потомков и покинувших страну позже россиян. Чтобы на год вперед спланировать гастрольный график, этого мало. Жителямзападных стран материал российских артистов просто не интересен, отметил Рудченко.